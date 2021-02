‘Coto’ Hernández aseguró que no mantienen comunicación con Yahaira Plasencia, luego de que le haya dado ‘like’ a una de sus fotos de la salsera en Instagram.

“No he hablado con ella. En algún momento quizás vi su perfil (en redes sociales), pero no hemos tenido ningún acercamiento”, dijo.

Se especula que se habrían amistado por el ‘like’…

Se me habrá ido (el dedo) sin querer por estar ‘sapeando’, pero no hay nada.

Ya que estuviste ‘sapeando’ sus redes, ¿qué te parece que ahora ella se muestre más ‘desatada’?

Soltera o no, a mí siempre me ha parecido linda, no tengo nada más que opinar.

¿Te gustaría que retomar tu amistad con ella?

Ya es parte del pasado.

¿Sigues soltero?

Sí, por ahora no pienso en amores, estoy tranquilo.

¿Tienes planeando regresar a Perú?

Más adelante sí, pero este año lo veo complicado por la situación de la pandemia.

Hace poco te contagiaste de Covid, ¿cómo estás de salud?

Todo bien gracias a Dios, me contagié en diciembre del 2020 y no tuve secuelas. Todos estamos sanos en casa.