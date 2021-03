La cantante criolla Lucía de la Cruz hizo un pedido al gobierno para que no se olvide de las cantantes criollas y puedan programarlas para la vacunación, ya que no han recibido ningún apoyo desde hace un año, cuando empezó la pandemia.

”Espero que el gobierno, el Ministerio de Cultura se acuerden de las cantantes criollas y nos vacunen. No solo a mí, tenemos a Cecilia Barraza, Cecilia Bracamonte, Eva Ayllón, Susana Baca y Bartola; quienes siempre hemos representado al país, hemos traído premios y los representamos con orgullo en todo el mundo. Ya ha pasado un año de la pandemia y nunca nos han apoyado”, enfatiza Lucía.

Por otro lado, agradece a Ernesto Pimentel por invitarla a tomar parte como jurado en su concurso, pero enfatiza que sueña con actuar. “Estoy feliz de trabajar en ‘El Reventonazo de la Chola’ como jurado, me siento feliz viendo tanto talento, pero también me gustaría actuar, tengo mi lado cómico, pero sueño con tener un papel de mala”, añadió.

Asimismo, Lucía cuenta que cuida mucho su salud y reconoce que podría realizar algunos shows privados para un grupo reducido de personas y que no los llamaría privaditos. “Mi salud siempre va a ser primero, yo me cuido mucho, en casa siempre nos hacemos las pruebas y estamos sanos. Pero tengo que ganarme el pan y haría algunos shows para un grupo reducido de personas, pero no los privaditos donde asisten 30 o 40 personas y todo se puede salir de control. La situación es difícil para todos, pero sigo adelante”, añadió la cantante criolla.P