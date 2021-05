En la edición del sábado 8 de mayo de “Yo Soy Perú”, Cristian Rivero no pudo contener el llanto al revelar que su madre superó al COVID-19 y fue dada de alta tras casi un mes internada en el hospital.

Al empezar el programa, el conductor de televisión apareció en el escenario brindando un saludo especial por el Día de la Madre.

“Feliz día, mamá. Para todas las madres, las que están con nosotros, las que están luchando en el hospital, las que ya no están... el programa es para ti, tú eres la protagonista de este programa”, comentó.

Tras ello, el presentador −intentando contener el llanto− comentó que su progenitora logró vencer el coronavirus. “Ay Dios, no lo he contado, he sido muy escueto con algunas cosas, per mi mamá ha estado internada un mes por el COVID-19 y ya salió de alta”, contó con la voz entrecortada.

Además, la figura de Latina reveló que estuvo apoyando a Katia Palma, quien también tuvo a su madre enferma.

“Me he guardado muchas cosas, acompañé a Katia (Palma) con todo el proceso con su mami, que ha sido muy duro. Son tiempos muy difíciles y disculpen que me quiebre al empezar el programa, pero hay muchas cosas contenidas”, expresó.

La jurado de “Yo Soy Perú” también se pronunció y dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento a todo el personal de salud involucrado en el cuidado de las peruanas y peruanos contagiados de la COVID-19.

“Amigo de mi corazón, como tú lo dijiste, hay muchas mamás que están pasando por momentos fuertes, hay otras que no tienen a su madre y otras que como tú y yo la tenemos a nuestro lado que, si bien con todo lo guerrera que es tu mamá y la mía han salido de esta enfermedad tan fuerte, me emociona escuchar que tu mami está bien, que la mía esté bien. Gracias a todas esas personas que estuvieron minuto a minuto al lado de mi mamá, de la de Cristian y de todas las mamás”, dijo Palma.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo y ‘Choca’ Mandros presentan la previa de ‘El artista del año’

Ethel Pozo y 'Choca' Mandros presentan la previa de ‘El artista del año’