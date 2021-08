Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, comentó que el problema legal que hoy afronta la abogada, luego que un juez federal ordenó prisión preventiva para ella, es debido a su exceso de confianza, pero que no es una mujer materialista y que cuando lo necesite estará ahí para apoyarla sin descartar viajar a México para brindarle su respaldo .

“Laura es una mujer que se deja influenciar por gente que no es la adecuada, es demasiado confiada. Yo escuché cuando un contador le dijo: Crea una empresa de ropa para justificar el dinero, en dólares, que le mandas a tu hija que vivía en Estados Unidos. Le advertí que eso no me parecía correcto, pero como él era contador y había estudiado y yo solo era el pobre cantante de Complot, qué podía hacer”, contó.

Laura Bozzo y Cristian Zuarez

¿Te has vuelto a comunicar con ella?

No, ayer ya no me contestó el teléfono, no ve los mensajes. Laura es una figura de televisión, pero no le hables de números, para ella el dinero es como papel higiénico porque no es materialista y pensar que vendió una casa para quedarse con un vuelto que le debe al fisco, es mentira. De verdad, quienes la conocemos, tenemos claro que su vida la dedica a trabajar y entregarse a su público.

Si Laura vuelve a prisión será un golpe muy duro

No lo va a aguantar, se le ve bien físicamente, pero se muere, no pueden hacer eso con ella, tienen que tener consideración, esta pandemia nos afecto a todos. Espero que sus abogados ideen una buena estrategia. Ella es una mujer valiente , y no huirá de la justicia, pero seguro tomará sus precauciones, no se irá del aeropuerto (como pasó en Perú) para ponerse a derecho. Lamento lo que está viviendo.

En el programa ‘Chisme no like’, Javier Ceriani te criticó porque ahora la defiendes y dice que no quieres declararles

No le voy a declarar porque es un tipo que empleó mi reclamo a Laura para beneficiarse y encima la criticaba denigrándola, y eso no es correcto, no lo avalo.

También comentó que ahora defiendes a Laura porque te dio cinco millones de dólares como dijo tu abogado

No lo dijo mi abogado lo dijo el argentino (Ceriani) a quien demandaré por poner en riesgo a mi familia al decir eso. No recibí ni un dólar de Laura. El acuerdo confidencial que tuvimos fue en parte este, Laura me dijo: Mira tengo este problema, no es mi mejor momento voy a perderlo todo y le respondí ‘te creo’. Somos amigos y voy a estar cuando me necesites y ella respondió lo mismo.

Si Laura pasará por la ingrata experiencia de ir a prisión irías a México

En este momento tiene que recibir el respaldo de sus hijas y sus allegados, pero si me necesita ahí estaré para ella.