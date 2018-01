Cristian Zuárez: "Macarena me espanta a las mujeres" [VIDEO]

Cristian Zuárez (42) contó que su hija Macarena (22), quien llegó el miércoles a Perú, fue la culpable de su romance con Laura Bozzo.



¿Macarena, es cierto que animaste a tu papá a participar en ‘El gran show’?

Sí, me pareció una buena idea, él quiere mucho al Perú.



¿Es celoso?

M: No, se hace.

C: Bueno, no he conocido a ningún novio.



¿Proteges a tu hija?

C: Claro, una vez fuimos a una discoteca y se le acercaron cinco chicos. Uno le tocaba la pierna preguntando si el pantalón era de cuero. De inmediato fui y le dije: ‘Soltá a mi hija que te parto, soy el papá’.



Macarena, imagino que también sacas cara por tu papá...

Obvio, le espanto a las mujeres. Cuando salimos al Mall, las vendedoras lo miran y tengo que gritarle ‘Pa’, entonces, se den cuenta que soy la hija y no joden.



¿Es cierto que te espantaba a las chicas de niña?

C: Sí, porque salía con ella y las novias, y lloraba como en ‘La profecía’.



¿Y cómo fue con Laura?

C: Se la ganó con unamuñeca Barbie y su casita, terminaron jugando en el piso.

M: Yo quería alguien que juegue conmigo. Me llevo muy bien con ‘Lau’, la conozco desde que tenía 6 años.



¿Bailarás con tu papá en ‘El gran show’?

M: Sí, vamos a hacer todo lo posible. (E. Castillo)



Baile de Cristian Zuarez