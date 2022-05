La ‘Hechicera de la salsa’, Cristina Rodríguez, dio la cara para afirmar que es inocente de los cargos de integrar una banda de clonadores de tarjetas, que no tiene orden de captura y que va a colaborar en las investigaciones que realicen la Policía y el Poder Judicial.

“Soy inocente, estoy dispuesta a realizar todas las declaraciones ante la justicia para esclarecer esto”, señaló la ‘Hechicera’.

Cristina refirió que está viviendo momentos muy duros por todas las informaciones que se vienen divulgando sobre el caso de ‘Los Cibernéticos de Río’.

“Mi vida personal y laboral se encuentra muy afectada. Para empezar no tengo orden de captura, la investigación a mi persona recién está empezando pero me han incautado mis bienes, un departamento que estaba alquilado y era un ingreso para sacar adelante a mis hijos. La mitad de ese inmueble me pertenece, pero lo confiscaron en la investigación del padre de mi hijo”, agregó.

MARCA DISTANCIA DE SU PAREJA

Respecto a las imágenes que la Policía difundió, donde se la ve junto a su pareja, el brasileño Anderson de los Santos, en un cajero automático, indicó que no hay nada raro.

“Es absurdo que por una foto me puedan condenar . Él es el padre de mi hijo, muchas veces hemos ido al banco, no hay nada extraño que podamos estar juntos. Sin embargo, yo solo hablaré por mí, él debe responder por sus acusaciones y la justicia verá si es inocente o culpable”, dijo.

Además, aclaró que nunca vio nada extraño en él. “Lo conocí como un empresario exitoso, hemos tenido un restaurantes, y viajaba al extranjero a ver a su familia, nunca he visto nada raro”, añadió Cristina.