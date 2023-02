HABLÓ CON TROME. En entrevista exclusiva para este medio, el famoso youtuber chiclayano Cristopher Puente, conocido como Cristorata, reapareció tras un mes de ausencia en las redes sociales luego que se filtraran vídeos íntimos con sus exparejas. El influencer dio su palabra y envió un consejo a todos los jóvenes.

“Sí, busqué ayuda. Es algo raro, soy joven, no tengo que sustentar algo, no tengo hijos, no tengo preocupaciones, pero no logré sentirme tan feliz. No logré levantarme y decir qué chévere. Pero son etapas en la vida que uno debe saber llevar y salir de eso ”, dijo.

Para Cristorata, la frase ‘todo va a pasar’ sigue cobrando mayor sentido, pues tras varias semanas de escándalo, considera que las críticas están bajando. Además, aseguró que cuenta con el respaldo total de su pareja Arianna Sanllehi.

“ Desde el primer momento estuvo para mí. Es algo que siempre le voy a agradecer porque te hace ver real, y te vuelve real . Te vuelve una gran mujer hacer eso. Hacer eso no es fácil. Y siempre voy a estar agradecido”, acotó.

CRISTORATA DA CONSEJO A TODOS LOS JÓVENES

Durante la conversación con Trome, Cristorata también se animó a brindar un consejo desde el ‘tormento’ que le tocó vivir al ver expuesta su intimidad en redes sociales.

“ Que nunca hay que grabarse . Puedes grabarte con tu novia, con quien tienes mucha confianza. Es algo que cometí muy tontamente . Tenía 17. Eran cosas tontas que hice hace tanto tiempo, que no era. O sea, no eran personas en las que podía confiar, ni ellas en mí. Es algo tonto, la verdad. ¿Quién no se graba? El tema es con quién. Es algo normal grabarse, pero hay que saber cómo y dónde”, argumentó.