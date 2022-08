Durante la emisión de En Boca de Todos, se cuestionó si Tula Rodríguez debería abrir su OnlyFans, esto luego que Olenka Zimmermann anunció su incursión en la plataforma para adultos, lo cual sorprendió a más de uno.

Los compañeros de Tula opinaron al respeto, pero también se compartió un video del ‘Cuto’ Rodríguez, quien es amigo de la conductora.

“ Mi quería amiga Tula, sabes que te amo mucho amiga, por favor no quiero saber que estás pensando en hacer algo que no va contigo, sigue en En Boca de Todos , tus publicidades en redes sociales, se te ve espectacular”, dijo el conductor de La Fe de Cuto de Trome.

Cuto envía mensaje a Tula en vivo

Tula Rodríguez responde al Cuto Guadalupe

Tula Rodríguez remarcó que ella y el exfutbolista son amigos y que toma a consideración su consejo. “Tu si me has conocido en mi época de malcriada, yo ahora no puedo amiga. Él me está cuidando, ya no ya”, agregó.

Además, la conductora indicó que su hija está creciendo y que se “podría molestar”.

