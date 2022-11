El ‘Cuto’ Guadalupe apareció en las pantallas de América Noticias para denunciar que está siendo víctima de una extorsión por la organización criminal de origen venezolana el ‘Tren de Aragua’. El exfutbolista de Universitario de Deportes se mostró tranquilo y aseguró que no dejaría de trabajar en su restaurante, por lo que Federico Salazar hizo una curiosa pregunta.

“Aprovechemos para ubicar el local y dar la dirección. ¿Cuál es el plato especial ahí?”, fue la consulta del conductor de noticias, lo que sorprendió al mismo reportero que le dijo: “ Federico, no puedes preguntar eso ”

En medio de una sonrisa, pese al mal momento que vive, el ‘Cuto’ le acotó que la especialidad de su restaurante es la carapulcra con sopa seca y no desaprovechó para trolearlo.

“ Federico no viene porque es hincha de Alianza... Yo mismo lo voy a atender ”, mencionó el expelotero e inmediatamente el periodista respondió. “ Jamás eso es problema para la comida. Nunca me han tratado mal, solo quería saber la especialidad ”, agregó entre risas.

TROME | Cuto trolea a Federico Salazar

CUTO GUADALUPE ES AMENAZADO DE MUERTE

El ‘Cuto’ Guadalupe pasa un duro momento luego que la organización criminal de origen venezolana el ‘Tren de Aragua’ se contactara con él para intimidarlo, amenazarlo de muerte y extorsionarlo. El conductor de ‘La Fe de Cuto’ apareció EN VIVO en ‘América Noticias’ para reportar lo sucedido y asegurar que confía en el trabajo de la Policía Nacional.

El exjugador de Universitario de Deportes contó que inescrupulosos sujetos lo amenazan con lanzar una granada a su restaurante si es que no paga 5 mil soles , como parte de un primer trato. El ‘Cuto’ reconoció que la delincuencia en nuestro país ha incrementado y así como él, hay varios empresarios en la misma situación.

“Ellos han hablado con mi representante José Lara y ellos pensaban que era Luis Alberto. Solo me dice Luis Alberto mis amigos de toda la vida como Paolo Maldonado, el ‘Loco’ Vargas, mi compradre Roberto Farfán y por eso me incomodó, pero bueno ... Yo estoy positivo y tranquilo. No voy a vivir asustado, porque ellos quieren que la gente entre en pánico, me he dado cuenta que esa es su táctica y mucha gente cede a eso. Esto es lo que sucede con esta mafia, tendré cuidado. Siempre estaré de la mano con la Policía, de la Policía no me separo (...) Yo estoy tranquilo porque la Policía me ha dado la garantía, vamos a trabajar con normalidad ”, agregó.