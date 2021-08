Luis ‘Cuto’ Guadalupe confesó que quiere que Tula Rodríguez sea la siguiente invitada de su programa ‘La fe de Cuto’ que se emite todos los viernes por Trome.pe. Al respecto, la conductora de ‘En boca de todos’ se puso en aprietos pues mantiene una amistad con el exfutbolista.

“Tú sabes que eres tú la elegida”, le dijo Cuto a Tula cuando ella le preguntó quien iba a ser la siguiente invitada. “Tú me sabes muchas cosas amigo, ese es un problema”, respondió la conductora, muy nerviosa.

Cuto Guadalupe precisó que quiere que Tula revele en su programa ese lado íntimo que solo sus amigos conocen. “Tú sabes que hay mucha gente que te sigue, yo quiero que estés en este lugar para que cuentes una etapa de cuando iba s a Corongo a comer tu rica pollada y sobre tu viaje a Miami”, agregó.

Finalmente, la conductora aceptó la propuesta, pero con la condición de que Cuto también revele algunos secretos. “Hagamos una cosa, yo te cuento la etapa pero no con quien iba a acompañada. Yo te cuento todo y, si tú no me cuentas todo, lo cuento yo. Se quema uno, se quema dos”, añadió.

MELISSA SE CONFESÓ CON CUTO

A Melissa Klug la conocen por todos lados, pero pocos conocen sus secretos mejor guardados. Varios de ellos los mostró Melissa Klug en el estreno del programa ‘La fe de Cuto’, que todos los viernes podrás ver a través de la web de Trome (Trome.pe). El carismático Luis Guadalupe, ‘Cuto’ para los amigos, le sacó confesiones a la chalaca que tenía bien guardadas en su corazón y que nunca había contado. ¡Qué tales confesiones!

“Me ofrecieron un millón de dólares si me das un hijo, con contrato (le dijeron). Ha sido fuerte”, declaró Melissa Klug cuando ‘Cuto’ le preguntó si alguna vez le habían hecho una propuesta indecente.

