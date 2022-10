LO LLEVAN EN EL CORAZÓN. “La gasolina” volvió a escucharse con el majestuoso primer concierto que dio Daddy Yanke en el Estadio Nacional de Lima. El famoso reguetonero de 45 años se despidió de nuestro país con su última gira ‘Legendary’, el último martes 18 de octubre, sin defraudar a todos sus fans, quienes vibraron de energía y sabor latino durante el show.

Alrededor de las 10 de la noche, el ‘Big Boss’ salió al escenario en medio de una gigantesca imagen de un avión y encendió a todo su público, demostrando el respeto y el cariño que le tiene a nuestro país.

“Siempre me han tratado superbién, como un ‘brother’, como un hermano (...) Mi carrera no hubiera sido igual si no hubiera contado con un país como ustedes, Perú”, fueron las palabras del reguetonero con todo sus fans.

Sus clásicos temas como “Problema”, “Rompe”, “Machucando”, “Ella me levantó”, “Mayor que yo”, entre otros, fueron los que Daddy Yankee interpretó en medio de luces láser, dispensadores de llamas y humo, así como reflectores led.

Daddy Yankee en Lima

EL PATO QUIÑONES EN EL SHOW COMO BAILARÍN

El talento peruano se hizo presente en el escenario de Daddy Yankee. El bailarín Pato Quiñones fue parte de su elenco en este magistral show que dio el rey del regueton. Incluso, el artista se dirigió a todos sus fans para elogiar el talento de su bailarín.

“ Estamos bien activos, Patricio ven aquí, saluda a tu gente... Orgulloso del talento peruano, sigue rompiéndola papito y goza este show con tu gente ”, dijo el ‘Bigg Boss’.

Daddy Yankee ofreció espectacular show en Lima. Foto: Giancarlo Avila / GEC

DADDY YANKEE BATIÓ RÉCORD

Daddy Yankee hizo bailar a todos en el Estadio Nacional de Lima en su primera noche de la gira de despedida “La Última Vuelta World Tour 2022″, en uno de los espectáculos más esperados del año y en el que celebró una gran noticia: su gira se convirtió en una de las más taquilleras del momento .

En su reciente concierto en Lima, el intérprete de “Problema” y “La Gasolina” hizo un alto a su show para agradecer a sus seguidores por el constante apoyo que ha recibido y anunciar que está en el Top 3 de giras con más taquillas a nivel mundial.

“Aprovecho la oportunidad para darle las gracias a todos los países que me han apoyado en esta grandiosa gira porque me dieron la noticia que estamos número 3 a nivel mundial vendiendo las taquillas y eso es gracias a todos ustedes, mis fans ”, agradeció Daddy Yankee.