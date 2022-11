¡NO SE ARREPIENTE! Dalia Durán reconoció que “fue un exceso” irse a cenar y brindar con John Kelvin, su expareja a quien denunció por agresión física y sexual; sin embargo la cubana no se mostró arrepentida y pasó todo por baños fríos.

“Sí, la cena fue un exceso, no se debió dar, no tendría por qué haberme sentado a su costado, pero, o sea ya está, no voy a decir ahora “por qué”, ya está, ya lo hice”, aseguró en América Hoy.

Según explicó Dalia Durán, ella decidió juntarse con su expareja “por sus hijos”. “Como madre, veo a mis hijos felices (...) Todo terminó ese día, lo principal fue sus hijos”, agregó.

Dalia Durán justificando su encuentro con John Kelvin

Dalia Durán niega que tenga dependencia emocional

La rubia remarcó que no tiene dependencia emocional y que los acercamientos que tuvo “salió de él”.

“Bueno, el abrazo y cantada eso salió de él. Cantó un tema que ha compuesto, supuestamente, no..., ‘¿De qué sirvió tanto amor?’, sí, es un tema que lo hizo estando en prisión, supuestamente dedicado para mí” , confesó.

