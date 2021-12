Dalia Durán rompió su silencio luego del tremendo escándalo que se armó hace unas semanas, cuando aseguró que esperaba que John Kelvin salga de prisión para poder pasar la Navidad con sus hijos.

En entrevista para El Popular, la cubana indicó que nunca volvería o extrañaría a ‘alguien que me causó tanto daño’. Además justificó sus polémicas declaraciones diciendo que lo hizo por sus pequeños.

“Fue un momento de angustia, viendo llorar a mis pequeños. Me partió el alma. Soy una mamá leona, por ellos todo. Mis hijos me necesitan y nadie verá por ellos, solo yo”, acotó la rubia. En ese sentido, dice que no espera que su todavía esposo salga pronto de la cárcel. “No espero nada, la justicia será quien decida su destino, no tengo injerencia en ese aspecto”, aseguró, pese a que su abogado dijo que cambió su declaración para beneficiar al cumbiambero.

Según el referido medio Dalia Durán indicó que John Kelvin seguirá siendo el padre de sus hijos y que lo que pasó entre ellos quedó en el pasado, por lo que no le guarda rencor. Además, le deseó loe mor en su nuevo emprendimiento dentro del penal de Lurigancho.

