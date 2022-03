Dalia Durán volvió a aparecer en el programa ‘América Hoy’ con una transmisión en vivo desde el Centro de Lima. La expareja de John Kelvin se lució junto a la modelo Rocío Miranda debutando en una pasarela, sin embargo, no imaginó que el reportero la ‘trolearía’.

“Bien linda ella, me ha dado la confianza para tener la tranquilidad del caso. Estamos contentas, disfrutando del desfile”, dijo Dalia Durán quien se animó a modelar en vivo.

Por su parte, Rocío Miranda se animó a dar el secreto de su cuerpo a pedido de las conductoras de ‘América Hoy’.

“Con la alimentación y una rutina de ejercicios, que no me exijo mucho, pero que trato de cumplir es fundamental”, agregó Rocío, quien tiene un pequeño de 4 hijos.

Sin embargo, al inicio de la transmisión, el reportero ‘troleó' a la cubana Dalia Durán diciéndole que sí trabaja. “Cómo dicen que no trabaja” , le dijo a Ethel Pozo.

Dalia Durán se pronuncia sobre caso Andy Polo

Dalia Durán respaldó a Génesis Alarcón, quien denunció a su esposo, el futbolista Andy Polo, por descuidar a sus hijos y maltratarla física y psicológicamente, y dijo que, como madre, le afectó mucho escuchar el audio donde uno de los hijos del futbolista le dice a su mamá ‘por favor, que no te pegue, dale el celular’.

“Anoche, escuché el audio y, como mamá, me partió el alma escuchar la voz del niño. Los niños lamentablemente son los más perjudicados cuando hay estas situaciones. Le recomiendo a Génesis que se apoye en su familia, es una mujer joven y puede salir adelante. En mi caso, no tengo familia aquí, tengo cuatro hijos pequeños y es difícil salir a laborar, pero igual hay que salir adelante. Sé lo que es pasar necesidad teniendo hijos y le doy todo mi respaldo como mujer. Ella y yo tenemos la facilidad de que se nos escuche, pero hay muchas mujeres que viven lo mismo y no son escuchadas”, dijo Dalia en entrevista con Trome.