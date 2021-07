La cubana Dalia Durán, aún esposa de John Kelvin , reveló que el futbolista Miguel Trauco intentó conquistarla ofreciéndole viajes, regalos y hasta ‘un encuentro en un hotel’ , pero ella no le hizo caso porque nunca le interesó.

“Él me escribe a raíz del primer ampay que sale de John Kelvin en Chiclayo. Nos comunicábamos por WhatsApp, también por un teléfono de Brasil, pero borré todo tipo de comunicación con él. A mí nunca me interesó ese chico... hasta me ofreció viajar a Brasil y muchas cosas, regalos que me traía y tanta cosa”, comentó Dalia en el programa ‘Amor y fuego’, donde aparentemente fue grabada mientras mantenía una conversación con una periodista del programa.

Recordemos que Miguel Trauco jugó en el Flamengo de Río de Janeiro hasta julio del 2019, y ese acercamiento se habría dado cuando el seleccionado tuvo un quiebre en su relación con su esposa Karla Gálvez.

Dalia afirmó que Trauco hasta le propuso un encuentro en un hotel.

Ex de John Kelvin reveló como Miguel Trauco intentó conquistarla a pesar de ser una mujer casada. Dijo que la invitó a viajar a Brasil y que le pedía para encontrarse en el hotel que está fuera del aeropuerto.

“Una vez hasta me propuso un encuentro en un hotel, el que está en el aeropuerto... pero nunca le recibí nada ni lo vi”, añadió la rubia.

Luego, aseguró que no es de las mujeres que se deslumbran por el dinero.

“El chico tendrá su plata, pero la plata no lo es todo… o sea, Trauco es un John Kelvin más. ¿Crees que voy a salir de uno para meterme con otro peor? No estoy queriéndome agarrar de él ni de ningún futbolista, porque no es el único que me escribe”, agregó.

Además, hace unos meses Karla Gálvez contó que conocía a Dalia Durán, pero desconocía las supuestas intenciones de Miguel Trauco con la cubana.

“Sí la conozco, no somos amigas, un tiempo vivimos en el condominio de San Miguel y compartimos, pero no más”, dijo en ese entonces Gálvez para el programa de Rodrigo y Gigi