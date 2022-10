La cubana Dalia Durán afirmó que se encuentra en ‘shock’ tras ver la liberación del cantante John Kelvin del penal de Lurigancho, y que se encuentra dolida, indignada y avergonzada con las leyes del país.

La aún esposa del cumbiambero envío unos audios al programa ‘D’ mañana’ y con la voz muy entrecortada y triste afirmó: “Estoy en shock totalmente con toda esta situación con todo lo que vengo escuchando, tanta humillación, no desde ahora sino desde todo el proceso”, enfatizó Dalia Durán.

Luego, añadió: “ Estoy muy dolida, muy indignada, avergonzada con las leyes del país , pero solo Dios sabe que es lo que pasará”, dijo Dalia, quien no acepta la liberación de John Kelvin, quien dejó el penal de Lurigancho tras haber cumplido un año y tres meses de prisión.

ESTARÍA SIENDO AMENAZADA

Por otro lado, la conductora Karla Tarazona reveló que Dalia estaría siendo víctima de amenazas y extorsión por parte de una mujer desconocida. “ Por una persona allegada a Dalia, sé que ha sido amenazada y extorsionada . Eso la tiene aún más nerviosa y con mucho miedo”, refirió.

Asimismo, Karla lamentó la liberación de John Kelvin pues es una burla para las mujeres maltratadas y que nadie puede garantizar que vaya a cometer otra atrocidad.

“ Año tras año se viene luchando, y ahora cómo debe llegar una mujer al poder judicial, con el brazo partido o en un cajón para que dicten una sentencia correcta. Esto debe servir de ejemplo para no retroceder en una denuncia y llegar hasta el final, porque este tipo de personas no van a cambiar y menos si no llevan tratamiento”, dijo Karla Tarazona.

Finalmente, criticó que nadie pueda certificar un cambio de John Kelvin. “Si van a liberar, entonces deben certificar que ya se puede reinsertar a la sociedad, que ha llevado un tratamiento psicológico, una garantía de que no vuelva a cometer otra atrocidad... pues en una mano agarra la virgen de Guadalupe y con la otra qué fue lo que hiciste”, enfatizó.

¿JOHN KELVIN CELEBRÓ LIBERACIÓN?

John Kelvin salió de prisión luego de más de un año. El cumbiambero fue denunciado por agresión contra Dalia Durán, su expareja y madre de sus hijos; sin embargo, la familia del cantante ha mostrado su apoyo desde el primer momento, por lo que no dudaron en darle una calurosa bienvenida.

A través de Instagram, Jorge Alberto Sarmiento, primo del cantante, dio un vistazo de lo que fue el recibimiento que le dieron al interprete de “Tú Hipocresía”.

En las imágenes se vea John Kelvin parado y agradeciendo a Dios por el momento que vive mientras que a atrás se ve los globos de la fiesta.

TE PUEDE INTERESAR

Michelle Soifer habría intentado comunicarse con la mamá del ‘Principito’ tras escándalo

Tula Rodríguez será la mamá de Maricucha en la segunda temporada de la novela

Flavia Laos sorprende a Austin Palao con fuegos artificiales por su cumpleaños: así fue la romántica fiesta