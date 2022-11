Dalia Durán se presentó este lunes en América Hoy para defenderse luego de las críticas que recibió tras abrazarse y brindar con John Kelvin, luego de haber llegado a una conciliación por el bien de sus hijos semanas después que el cantante fuera liberado del penal de Lurigancho.

“Fue una sorpresa para mí ver a John en la conciliación, pensaba que solo iba ir su abogado. Yo le dije las cosas que pensaba, que sentía en ese momento. En todo momento se concilió pensando en los bebes y en nuestra tranquilidad emocional”, dijo la cubana, mientras Ethel Pozo y Janet Barboza le recriminaran que se haya abrazado y brindado con su agresor.

Dalia se mostró algo nerviosa y aseguró que ese mismo día le pidió a su aún esposo que firmaran los papeles del divorcio. “Yo sí me sorprendí con ese abrazo... en ese momento, mi único objetivo era terminar por lo sano. Si veo felices a mis hijos yo también voy a estar tranquila y feliz”, se defendió.

“Te has sentado con la persona que te ha agredido ¿no recuerdas todo lo que te hizo? ¿qué pasó para que termines brindando y abrazada de tu agresor?” , le preguntó Ethel Pozo. “No hemos estado solos en ningún instante. Claro que sí me acuerdo, no voy a olvidar” , contestó la rubia.

Asimismo, explicó por qué no se fue directamente de la notaría y acudió a un restaurante con John Kelvin. “Yo ya me estaba retirando, la invitación fue de parte de John, me dijo que fuéramos, el día se hizo súper largo, estaba todos ahí y quería hablar conmigo. Ethel, yo ya no le tengo miedo a John”, dijo Dalia Durán.

“Uno como mujer no se sienta con alguien que te masacró”, dijo la hija de Gisela Valcárcel indignada. “Yo no estioy diciendo que me haya olvidado de todo eso”, respondió la cubana.

Dalia Durán aclara su polémico encuentro con Jhon Kelvin 2

