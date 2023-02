¡FUERTE! John Kelvin afirmó a la Fiscalía que Dalia Durán busca retomar su relación con él y viene hostigándolo con videos íntimos, así lo dio a conocer el programa de Magaly TV: La Firme.

El cantante fue cuestionado sobre la comunicación por correo con la madre de sus hijos y a lo que respondió que ya no usaba ese medio porque Dalia Durán le hablaba de su relación.

“Ya dejé de comunicarme con ella porque me hostigaba con videos íntimos. Pidiendo que yo vaya a verla a su domicilio y yo tengo esas pruebas, donde ella dice que me ama, me extraña y que regrese con ella. A pesar de ello, ella seguía enviándome correos” , fue el testimonio de John Kelvin.

¿Por qué volvió a ser detenido John Kelvin?

El último 7 de febrero John Kelvin fue detenido por la PNP luego de no cumplir con las medidas de alejamiento de Dalia Durán, que le impusieron las autoridades.

Magaly Medina compartió imágenes de John Kelvin lanzado fuertes insultos a Dalia Durán por presuntamente no dejarlo ver a sus hijos.

Cantante John Kelvin sigue detenido

