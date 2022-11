INDIGNADAS. Así se mostraron este lunes Janet Barboza y Ethel Pozo cuando recibieron en el set de América Hoy a Dalia Durán, quien decidió pronunciarse públicamente luego de las críticas que recibió tras abrazarse y brindar con John Kelvin poco después de firmar una conciliación por el bien de sus hijos.

La ‘rulitos’ resaltó que por mujeres como la cubana es que muchas otras no son atendidas en las comisarías cuando van a poner una denuncia por violencia familiar. “Eres conciente que por mujeres como tú, que hacen denuncias, las retiran y luego terminan brindando con su agresor, es que en este país, cuando una mujer que es maltratada va a poner una denuncia, no se le hace caso”, dijo la conductora.

En ese sentido, resaltó que la rubia todo todo el apoyo mediático pero finalmente terminó reconciliándose con John Kelvin. “¿Eres conciente que por mujeres que accionan como tú has hecho es que no se toman en serio otras denuncias de mujeres violentadas?”, insitió Janet Barboza.

“No creo, porque yo también en su momento pedí justicias y las leyes fueron muy blanditas porque le dieron la libertad a John, yo no estuve de acuerdo, presentamos esa casación que creo que ha sido desestimada. Yo no voy a estar de acuerdo nunca con lo que me pasó, ni con las agresiones ni con las violaciones. Lo único que pretendía era terminar la fiesta en paz”, se defendió Dalia Durán.

En ese momento, Ethel Pozo aserguró que la cubana se estaba contradiciendo porque no puede estar en paz con alguien que la masacró. “ Yo entiendo que es muy difícil entender, es muy complicado que se pongan de mi lado” , respondió la cubana nerviosa.

Por su parte, Janet Barboza le recordó que tuvo mucho apoyo en su momento. “Se te dio un abogado gratis, se te ayudó con tus hijos, te mudaste, realmente hubo una movilización para congraciarse contigo. Entenderás que no ayuda a la lucha y a la causa que termines brindando con tu agresor”, le dijo la ‘rulitos’.

“No es tampoco como que haya brindado, la cosa no ha sido así. Yo accedí a ir a esa cena, no quiero excusarme, pero lo único que pensé en ese momento era en mi tranquilidad y en la de mis hijos” , refirió.

