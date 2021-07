CUENTA SU VERDAD. Magaly Medina inició su programa de este martes presentando a Dalia Durán en vivo con el rostro visiblemente golpeado. La cubana dio su testimonio luego que su esposo John Kelvin le propinara una salvaje golpiza en el departamento donde la ‘rubia’ vive con sus cuatro hijos.

La conductora de televisión aseguró que Dalia Durán quiere dar voz a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Explicó que quiere exponer al cantante, quien sigue detenido en la comisaría de San Miguel.

“Ella quiere terminar con este caso y quiere exponer a otras víctimas de violencia contra la mujer de lo que es capaz un hombre. Un hombre que dormía con ella, un hombre que es el padre de sus cuatro hijos, un hombre que en algún momento le juró amor, un hombre que tenía que estar a su lado para apoyarla, sin embargo, es quien la ha masacrado de la manera que todos lo hemos visto en televisión nacional”, sentenció la ‘urraca’.

Dalia Durán se presenta en vivo en Magaly La Firme tras ser golpeada brutalmente por John Kelvin

DALIA DURÁN REVELA ABUSO POR JOHN KELVIN

La esposa de John Kelvin rompió en llanto tras revelar los oscuros momentos que vivió al lado del cumbiambero. La cubana calificó al sujeto de “psicópata” por las agresiones físicas y psicológicas que ha venido sufriendo. Además, reveló que ha sido abusada sexualmente por el cantante.

“No le bastó, me quitó el edredón, me quitó mi ropa interior, se quitó su ropa interior, y lo desparramó a todo mi cuarto y me forzó a tener intimidad cuando yo a él le había dicho que a mí no me podía tocar. Sí, literalmente, (me violó) así ha sido”.