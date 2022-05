La modelo Dalia Durán afirmó que ya superó todas las cosas difíciles que le pasaron y está dedicada a su familia y la chamba.

“Emocionalmente estoy muy bien, tranquila y feliz. La peor parte creo que ya lo superé. Voy superando también muchas cosas que pasan, pero hoy por hoy estoy bien. Estoy feliz, gracias a Dios, trabajando sin descanso, pero ahí vamos”, expresó la cubana, quien hace poco señaló que no le guarda rencor a su expareja John Kelvin.

Muchos dicen que no te gusta trabajar...

Que digan lo que quieran.

¿Es verdad que vas a formar parte de un grupo?

Sí, la agencia Hola Lima está lanzando el grupo Latinos, estamos en plenos ensayos. Es un show completo, hay una artista del medio que va a estar con nosotros que es muy conocida y guapa. Estamos full con los ensayos para brindarle al público un buen show, que tenga canto, animación, baile, de todo un poco y que valga la pena pagar la entrada a una discoteca o de cualquier local para vernos.

¿Es similar a Las Vengadoras?

No, es totalmente diferente, es otro formato también.

¿Cuándo es el lanzamiento de Latinos?

Ya pronto. Estamos trabajando en eso para las giras que se vienen en provincias y Lima. Yo estoy contenta trabajando y así me mantengo ocupada, ni tiempo para pensar en otras cosas.

Dalia Durán revela que tiene ‘bloqueado’ a Miguel Trauco

Dalia Durán estuvo en Amor y Fuego y se pronunció tras ser captada en el mismo ambiente con la exesposa de Miguel Trauco, Karla Galvez, luego del escándalo que se desató cuando la rubia confesó, en medio de su pelea mediática con John Kelvin, que el pelotero la invitó a Brasil mientras eran vecinos en el mismo edificio y él seguía en una relación con la madre de sus hijos.

La cubana comentó que la familia de Karla fue a la cevichería donde trabaja como anfitriona y tuvo que darle la bienvenida como a todos los clientes del establecimiento. “Ella fue la primera en ingresar, la saludé, le di la bienvenida como se la doy a todos, ni cuenta me di si me miró. Estaba su mamá, que la conozco, el niño, le di la bienvenida a todos como familia y los llevé a la mesa. Es mi trabajo, yo con eso no choco”, comentó para el programa de Rodrigo González.

Asimismo, aseguró que no se sintió incómoda con su presencia porque nunca tuvo ni tendrá algo con Miguel Trauco y destacó que nunca fueron amigas, solo vecinas.

“Es verdad que me invitó a Brasil, pero no hubo nada. No accedí ni accedería, no me gusta, no me atrae nada de él ”, añadió.