¡Le responde con todo! Dalia Durán no se quedó callada después de Samu Suárez, de Instarándula, la criticara por regresar este sábado a la quinta gala de ‘El gran show’. La cubana no se guardó nada y le envió un mensaje el periodista de espectáculos.

“Respeto mucho tu opinión, pero primero hay que informarse bien. Mi regreso estaba preparado semanas antes para el desafío, yo estuve ensayando semanas atrás, cosa que ahora no regreso para bailar porque no tengo nada que festejar. Te pido que no llames show a todo lo que yo estoy pasando”.

Durán también defendió a la producción de El gran show por apoyarla, tras la salida de John Kelvin del penal de Lurigancho: “Ellos están siendo empáticos y entienden que no estoy preparada emocionalmente para bailar el sábado”

“Pero tengo un contrato y una verdad que tiene que ser escuchada por muchísimas mujeres que hoy en día se sienten en desamparo total por nuestras autoridades”.

Por último, le aconsejó a Samu que sea más comprensivo con sus publicaciones: “Más empatía, por favor. No se puede hablar a la ligera”

La cubana dejó en claro que su presentación ya estaba pactada antes que se supiera de la exacercelación de John Kelvin. Instagram: Instarándula

Suárez le respondió mediante un video: “A ver Dalia Durán, me da pena el tonito en el que estás hablando. No te estoy atacando a ti en ningún momento. Repite, escucha lo que he dicho, yo no me estoy burlando de que tú estás haciendo un show.

“Lo único que sé que tú fuiste eliminada de un reality de competencia y si has estado preparándote o no para volver este sábado es un acuerdo entre tú y la gente que has tenido. Si vas a ha hablar o no lo están diciendo ellos”, finalizó el instagramer.

