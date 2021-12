Dalia Durán se volvió a pronunciar luego que su examiga declarara para Magaly Tv La Firme y asegurara que John Kelvin le enviaba flores desde el penal de Lurigancho, donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras la denuncia que le entabló su aún esposa por violencia física y hasta sexual.

“Ni idea de eso. Son personas oportunistas que por dinero son capaces de todo e inventan mil cosas. Mala es poco, apareció de la nada en mi vida y con mentiras que ya luego me enteré, pero ya están afuera”, dijo la cubana en una entrevista para el diario El Popular.

Asimismo, se refirió a las acusaciones que recibió por deudas y negó que le deba dinero a alguien. “Simplemente a palabras necias oídos sordos. Yo estoy tranquila con mi conciencia y punto”, indicó la rubia.

Por otro lado aseguró que no hay ningún interés económico de por medio para haber pedido, hace algunas semanas, que liberaran a John Kelvin. “Yo no recibo un sol de él ni de nadie. Yo sé trabajar y así saco adelante a mis hijos”, manifestó.

RESPONDE A LAS CRÍTICAS

Dalia Durán tambien se refirió a los ataques que viene recibiendo por decir que las autoridades son injustas al permitir que el cumbiambero siga recluído. “Las críticas no me afectan, gracias al Señor mantengo el apoyo de mis seguidores, los que realmente me conocen y con eso me basta. Las palabras malas y energías negativas para afuera, no tienen espacio en mi vida. Como me dijo alguien a quien admiro mucho, los tiempos de Dios son perfectos”, acotó la cubana.

