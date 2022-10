Dalia Durán fue presentada como una de las estrellas que competirá por llevarse la copa de la nueva temporada de El Gran Show. Y aunque cayó en sentencia el mismo día del estreno del programa de la ‘Señito’, se muestra más que entusiasmada por seguir en la batalla para lograr el triunfo.

En entrevista con la prensa, la cubana se refirió a su presentación en la gala de este sábado, además de su labor como mamá, que fue cuestionada hace unas semanas, y sobre la audiencia de John Kelvin en la que participó hace unos días.

Estás en sentencia, ¿cómo vas a sorprender este sábado?

Estoy dándole duro con mi coreógrafo, llego con una canción muy bonita, tengo el compromiso de continuar en la competencia, de llegar a la final, de levantar la copa.

¿Te llevas la copa en “El gran show”?

Soy una mujer de retos y lo he demostrado, ¡yo estoy aquí por la copa! A mí no me amilana nadie.

¿Crees que la sentencia fue justa?, ¿alguien debió estar en tu lugar?

No voy a dar nombres, no me gustan los “dimes y diretes”, no es mi estilo. Pero creo que basta con que el público vea el programa de principio a fin para darse cuenta de que no debería haber sido yo quien quedara en sentencia. A mí, mi baile me gustó mucho.

Y llegas a sentencia junto a “Robotín”...

“Robotín” está para el sauna, ahí que se quede, a mí, que me deje en el programa.

¿Cómo haces para compaginar tus ensayos con tu labor de mamá?

Me doy tiempo para todo y no me gusta cuando dicen que descuido a mis hijos porque sé que eso es totalmente falso. Mis hijos están bien.

Cambiando de tema, estuviste presente en la audiencia de apelación de John Kelvin, ¿cómo va todo?

Sí, he tenido una audiencia, en esta audiencia yo ya no opino, es la parte de apelación, no sé qué va a pasar, y será para él lo que Dios disponga. Yo no guardo rencor, no le tengo odio, tampoco quiero decir que me olvidé de lo que pasó, eso no va a suceder jamás, pero le deseo lo mejor. Si Dios le quiere dar la oportunidad para que se reinvente en la sociedad, así será.

¿Qué consejo le darías a las mujeres?

No debemos idealizar tanto a la pareja. Hasta el último día me peleé contra el mundo por esa persona y mira… Vayamos paso a paso.

¿Quisieras volverte a enamorar?

Yo estoy soltera y no por falta de galanes, pero tengo que saber cuándo es el momento, y ahora no lo es, ahora trabajo y estoy con mis hijos, y así estoy bien, me siento tranquila. Yo no la tengo fácil, yo estoy lejos de mi familia, cuando he tenido que llorar, lo he hecho sola, entre cuatro paredes. Pero eso sí, el abrazo de mis hijos es el mejor regalo que tengo.

¿Qué opinas de Melissa Paredes?

No me identifico con Melissa porque mi situación es totalmente distinta. Yo no soy quién para juzgar a nadie, solo ella conoce su verdad. No la conozco mucho, ya la iré conociendo en el programa, y le deseo lo mejor.

