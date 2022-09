Pese a que ninguno en el set de ‘América Hoy’ le tenía fe en el canto, la cubana Dalia Durán demostró la razón por la que ha lanzado su nueva canción. La expareja de John Kelvin aprovechó la presencia del productor Sergio George para entonar EN VIVO.

“ A mí no me deja ni que me escuche el señor Sergio George , ahí está mi canción hace rato”, dijo la cubana para que segundos después canté sin ninguna canción de fondo. La modelo dejó boquiabierto a las conductoras del magazine matutino.

“ Verdad que ahora eres cantante, cómo tapó la boca ”, fue el peculiar comentario de Edson Dávila.

Dalia Durán canta ante Sergio George

DALIA DURÁN LUCE SU FIGURA

Dalia Durán llegó de invitada al programa ‘América Hoy’ y sorprendió a Janet Barboza y Ethel Pozo por la delgada figura que tiene, pese a tener cinco hijos e incluso gemelas. La expareja de John Kelvin señaló que se trataría de un tema de genética.

“No me he hecho operación, pero me hago tratamientos, cositas. En mi caso más es un tema de genética, las puertorriqueñas, las cubanas tenemos esa genética de tener cadera . Mi último hijo tiene 20 años y mis gemelas tienen 5 años. Gracias a Dios, no tengo estrías ”, dijo.