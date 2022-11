La conciliación de Dalia Durán y John Kelvin, que terminó con cena y brindis incluido, sigue dando de qué hablar. Recientemente, el programa Amor y Fuego informó quién es el dueño del lujoso Mercedes Benz que estaba manejando la cubana ese día.

Ese mismo día, los reporteros del espacio de Peluchín le cuestionaron a la rubia de quién es el auto que estaba manejando, ya que siempre se le veía movilizarse con taxis, pero Dalia Durán prefirió mantenerse en silencio.

Tras ello, se reveló que el auto le pertenece a Joaquín Roberto del Castillo Rosas, según el número de placa.

¿Qué vinculo tiene Joaquín del Castillo con Dalia Durán?

El propietario del vehículo que manejaba Dalia Durán es un dentista, que -según sus propias palabras- trabaja con la cubana, ya que ella es la imagen de su negocio.

“Estamos trabajando juntos porque ella es imagen de aquí. Ella lo que hizo fue obviamente pedirme el auto prestado porque si vino un rato a la conciliación a firmarla. Yo la verdad que no lo vi por ningún lado malo porque había quedado con ella y le dije: “Ya normal, te la presto”, expresó.

No obstante, reconoció que le sorprendió que la rubia se haya ido a cenar con John Kelvin. “Sí, bueno eso es lo que yo no sabía...la verdad es que yo pasé a recogerlo nada más y ni enterado ni nada., y sí me sorprendió porque despupes vi las imágenes”, dijo.

