Dalia Durán estuvo este miércoles en Amor y Fuego y se pronunció tras ser captada en el mismo ambiente con la exesposa de Miguel Trauco, Karla Galvez, luego del escándalo que se desató cuando la rubia confesó, en medio de su pelea mediática con John Kelvin, que el pelotero la invitó a Brasil mientras eran vecinos en el mismo edificio y él seguía en una relación con la madre de sus hijos.

La cubana comentó que la familia de Karla fue a la cevichería donde trabaja como anfitriona y tuvo que darle la bienvenida como a todos los clientes del establecimiento. “Ella fue la primera en ingresar, la saludé, le di la bienvenida como se la doy a todos, ni cuenta me di si me miró. Estaba su mamá, que la conozco, el niño, le di la bienvenida a todos como familia y los llevé a la mesa. Es mi trabajo, yo con eso no choco”, comentó para el programa de Rodrigo González.

Asimismo, aseguró que no se sintió incómoda con su presencia porque nunca tuvo ni tendrá algo con Miguel Trauco y destacó que nunca fueron amigas, solo vecinas.

Dalia Durán también se refirió a su actual relación con el pelotero e indicó que lo tiene bloqueado de todas sus redes. “Es preferible evitar todo tipo de contacto cuando me están vinculando con alguien con quien nunca he estado ”, acotó la rubia.

“Es verdad que me invitó a Brasil, pero no hubo nada. No accedí ni accedería, no me gusta, no me atrae nada de él ”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

Óscar del Portal se pronuncia tras ampay: Jura que Fiorella Méndez durmió en el mueble

Vanessa Quimper, esposa de Óscar del Portal, elimina video de su matrimonio: ¿Se acabó la relación?

Gisela Valcárcel se enfrenta a Magaly Medina por ampays: “Dignidad y respeto por la intimidad de otro”