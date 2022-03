Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron por la situación de la cubana Dalia Durán, quien hace unos días reveló que se fue a vivir a Trapiche, Comas; tras dejar el departamento que alquilaban en Magdalena. “Todavía se queja de que es en Comas (la casa), lo importante es tener casa. ¿Qué cosa quiere en La Planicie?”, manifestó en su sintonizado programa Amor y Fuego.

TE VA A INTERESAR: EL ROMÁNTICO MENSAJE DE CHRISTIAN YAIPEN A SU ESPOSA POR SU ANIVERSARIO

Tras el comunicado emitido por John Kelvin desde prisión, ‘Peluchín’ y Mitre se pronunciaron sobre las últimas declaraciones de Durán. “Es la casa que le han conseguido, donde puede tener un sitio seguro donde dormir y si quiere algo mejor, pues que trabaje como todo el mundo. Pedir ayuda, sí ya te la dieron”, manifestó y agregó que hay gente que se ‘acostumbra a estirar la mano’.

En tanto, Gigi Mitre consideró que no hay que estar todo el día ´pidiendo y pidiendo’. “Ir lloriqueando no creo que sea la mejor forma; pero bueno ha conseguido chamba y tal, bien por ella”, afirmó la conductora.

Mitre recordó que ‘mucha gente le dio la oportunidad’ a la cubana. “Otra vez está así ‘que está pobre, que no tiene’. Ponte a trabajar Dalia, tienes dos manos, dos piernas, estás joven, aprovecha las oportunidades, no hay que victimizarse”, manifestó.

TROME | Peluchín sobre Dalia Durán (Amor y Fuego)

DALIA DURÁN LE RESPONDIÓ A GIULIANA RENGIFO

El caso de Dalia Durán mereció los comentarios de diversos personajes de la farándula, entre ellos la cumbiambera Giuliana Rengifo. Precisamente la cantante había considerado que la cubana debería ponerse a vender papas y pan, o ponerse a limpiar casas, ‘antes que dar lástima a nadie’.

Al respecto, Durán respondió fuerte por este comentario: “¡Qué tanto habla ella, si ni siquiera trabaja! Quiero decirle que nadie me mantiene, no tengo un marido que lo haga. Ella también sale en televisión exponiendo sus cosas, así que no venga a hablar”, manifestó la cubana.

MÁS INFORMACIÓN: