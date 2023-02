SE PRONUNCIA. Dalia Durán decidió romper su silencio luego que John Kelvin terminara detenido por volver acercarse a ella e insultarla en su propia casa frente a sus menores. La cubana se comunicó con ‘América Hoy’ y explicó lo que realmente ocurrió.

“Yo venía con mis gemelitas de hacer el mercado, sí estaban las bebés presentes y estaba mi hijo mayor que bajó también presente. Fue porque mi hijo mayor no quiso ir con su papá . Todo se suscitó por eso”, dijo.

De esta manera, la modelo desmiente la versión de John Kelvin, quien mediante un comunicado, aseguró que no se le permitía ver a sus hijos como dicta el acta de conciliación.

Según explicó, él mismo acudió a la comisaria a denunciar la violación de sus derechos, ya que Dalia Durán no le deja ver a sus hijos desde el 24 de enero. “ La madre de mis hijos está incumpliendo con el acta de conciliación al no permitirme verlos ” , dijo. Sin embargo, afirmó que fue detenido “arbitrariamente” por la PNP.

JOHN KELVIN HABRÍA AGREDIDO A SU SALIENTE

John Kelvin se encuentra nuevamente detenido tras haber llegado a la vivienda de Dalia Durán y haberla insultado con fuertes calificativos en presencia de sus hijos. El cumbiambero no ha cumplido con la orden de alejamiento que mantenía y fue derivado a la dependencia policial de Comas. Sin embargo, más detalles salen a la luz de su comportamiento.

Su abogado Brigham Young se presentó el último martes en el programa ‘Magaly TV La Firme’ y anunció que estaría evaluando dejar su defensa ante actitudes del cumbiambero que no van con sus principios.

“Soy transparente, ha habido ciertas conductas que en su momento tal vez no han ido de acuerdo a mis principios que John en su momento ha tenido con una asistente que labora conmigo , eso no me corresponde, pero personalmente yo ya voy a conversar con él que han sido determinadas conductas para definir si lo sigo apoyando con el tema de la defensa”, dijo dejando en shock a la ‘urraca’.

La defensa legal confirmó que se trata de Alejandra Acha, la mujer con la que John Kelvin habría estado saliendo luego de permanecer fuera de la cárcel. Incluso durante una audiencia, la cubana Dalia la tildó de “amante”.