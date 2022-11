EN BOCA DEL MENTIROSO... Dalia Durán volvió a arremeter contra John Kelvin, pese a que hace una semana fuera captada abrazándolo y aplaudiéndolo cuando este le canta una canción. Ante esto, Samuel Suárez de Instarándula se pronunció y dejó en claro que la palabra de la modelo cubana está bastante desacreditada.

“Descarado, mitómano, delincuente”, fueron los nuevos calificativos que ha lanzado Dalia hacia el cumbiambero y como era de esperarse, el popular Samu arremetió mediante su cuenta de Instagram.

“ Lamentablemente, la gente ya no cree en sus palabras después del show que hizo al juntarse con John. ¿Qué habrá pasado que ahora ya no quiere aplaudirle cuando este le canta un tema? Hace unas semanas era puro halago para el pegalón y ahora arremete”, escribió.

¿QUÉ DIJO DALIA DURÁN CONTRA JOHN KELVIN?

Pese al fuerte abrazo que se dio con John Kelvin en una íntima cena, Dalia Durán ha cambiado nuevamente su postura y esta vez volvió a insultarlo y a despotricar contra él para recordar la brutal golpiza que recibió. La cubana no soportó que el cantante brinde una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo aseguró que está indignada que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre hayan pagado a John Kelvin por sentarse en ‘Amor y Fuego’ para contar su verdad y así victimizarse.

“Es una lástima que en este país al que tanto quiero permitan llamar error a un delito, no voy a excusarme porque asumo mi culpa de que ese ser esté libre por no mantenerme firme. Indignante que un programa le pague para solo escuchar como se victimiza y culpando siempre a todos sin asumir su responsabilidad de corazón , qué pena de verdad”, escribió.

En otro momento, Dalia Durán escribió fuertes calificativos contra el padre de sus hijos, John Kelvin, pese a que semanas atrás fue captada abrazándolo y brindando con él a fin de superar la agresión física, psicológica y sexual que confesó en su momento.

“ Descarado, mitómano, delincuente, John Kelvin Sarmiento Llanto, crees que tu delito lo vas a tapar ante la gente que te aborrece con enviar hoy cosas , no necesité nada todo este tiempo menos ahora, déjenme en paz”, se lee en su cuenta de Instagram... Así como ellos envían a grabar, yo no soy de su misma calaña, pero sí dejo constancia para que no estén perturbando mi tranquilidad”, puntualizó.