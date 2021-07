Dalia Durán se quebró al revelar que sus padres y familiares que están en Cuba, aún no se han enterado de la brutal golpiza que sufrió de parte del cantante y padre de sus hijos, John Kelvin.

En declaraciones al programa Amor y fuego, Dalia Durán dijo que ‘no tiene cara’ para contarle a su madre lo que le sucedió, pues no quiere preocuparla.

“Ellos no están al tanto de esta situación que esta pasando ahorita. Mi mama me llama hace dos días, no tengo ni cara para aceptarle la llamada, no sabría que decir ni explicar. Ella no lo va a entender porque no lo esta viendo. Le dije que en la noche le voy a contar que ha sucedido. Que sepa que la amo mucho, no quiero preocuparlos mucho porque no están acá”, señaló.

Finalmente, indicó que John Kelvin, a través de una llamada, le prometió a su padre que iba a cuidar de ella. “Él (John) le prometió a mi papá que iba a estar bien, que me iba a cuidar”, agregó.

