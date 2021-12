Dalia Durán afirmó que muchas personas la pueden criticar por pedir la libertad de John Kelvin, tras denunciarlo por violencia familiar y violencia sexual, pero ella está pensando en sus hijos, quienes la están pasando muy mal por la ausencia de su padre.

“Sé que muchos no van a entender, me van a juzgar y criticar, pero lo que opinen no me importa. Se trata de mis hijos, soy mamá y hay un tema más profundo. Sé que él no va a venir a mi casa, no va a compartir conmigo, no nos vamos a ver, pero al menos podría abrazarlos. Mis hijos nunca han pasado una Navidad sin su papá. Él tiene todo el derecho de emendar sus errores, nadie lo justifica, pero son seis niños (4 hijos que tiene con ella) que suplican ver a su padre”, sostuvo la cubana.

Asimismo, comentó que jamás imaginó que John ‘estaría en prisión’ y que, hace unas semanas, no la dejaron participar en la última audiencia del proceso.

“Yo aclaré en la cámara Gesell (sobre los hechos) y no lo toman en cuenta. John ya tiene más de la mitad de su prisión preventiva, creo que se han ensañado con él”, comentó.

¿Lo has perdonado de corazón?

Sé que dentro de él no todo es malo y no volvería a hacerme daño. Jamás en mi mente pasó que esto llegara a tanto, y cuando uno reacciona dice ‘por qué permití que pase todo esto’.

¿No te dejaron entrar a la audiencia porque estás mal emocionalmente?

Nada que ver, yo tengo terapia y estoy bien. Mis hijos no están bien. Yo estoy tranquila, acá no hay dependencia emocional ni económica. El mejor regalo para mis hijos sería que puedan abrazar a su padre en Navidad y también para John.

