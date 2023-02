Dalia Durán habló en exclusiva con Trome y brindó detalles acerca de los tormentosos momentos que vive tras la salida de John Kelvin de la cárcel a fines de 2022.

La cubana también se refirió a la polémica cena que tuvo con John Kelvin, lo que le valió una lluvia de críticas por parte del público y algunas figuras de la farándula.

Durán dio a entender que calló en una trampa hecha por Kelvin y que después del hecho se mudó para evitar el acoso de los medios, algo que no sucede debido a la denuncia que realizó en contra del cantante el martes 7 de febrero.

“ La vez de la cena, también me sembró y okey, ya está, yo estoy tranquila. No quiero que graben el lugar donde vivo, yo me mudé para que no suceda esto y se vuelve a dar nuevamente por el señor“, indicó.

Por último, expresó que no tiene contacto con Jonathan Sarmiento, ya que lo tiene bloqueado de sus redes sociales: “A él lo tengo bloqueado por todos lados, no tengo contacto absolutamente con nadie”.

TROME - Dalia Durán y su testimonio en exclusiva (Video: Carla Chevez)

