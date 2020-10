Damián Ode durante 21 años albergó en la recordada peña ‘Del carajo’ a grandes exponentes de nuestra música criolla y aunque hoy esas jaranas ya no se puedan dar, sigue apostando por lo nuestro con shows online.

¿Recuerdas alguna anécdota con nuestros criollos?

Claro, bailé trompo con mi tío Arturo ‘Zambo’ Cavero y don Óscar Avilés me regaló una camisa suya, un disco de vinilo y una guitarra autografiada. Pepe Vásquez me dejó uno de sus cajones, Eva Ayllón me dedicó su show por mi cumpleaños y yo le regalé una rosa. Todo lo vivido pronto saldrá en un documental.

¿Has visto llorar a muchos con un vals?

Sí. El show ‘Qué tal trío’, donde juntamos a don Óscar, mi tía Lucila Campos y el gran ‘Zambo’ Cavero, fue un show lacrimógeno. Ellos fueron únicos.

Difícil no poder jaranearse...

Sí, pero seguimos en la lucha y hoy haremos shows virtuales, también está nuestro ‘Pollito Del Carajo’ y su anticucho, no habrá el jaranón, pero al menos moveremos los hombritos.