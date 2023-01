La actriz Daniela Camaiora -quien interpretó a ‘Margarita’, la enamorada de ‘Pollo Gordo’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’- emocionó a todos sus fanáticos en Instagram al compartir un tierno video con el que anuncia que está esperando su segundo hijo con su esposo Ricardo Coda.

La protagonista de la película ‘Igualita a mí', en la que comparte roles con Carlos Alcántara, aparece en el clip junto a su pareja y a su hija Ania, que tiene apenas un años y medio, a quien le pregunta dónde están papá y mamá y la niña los señala a cada uno de ellos.

Pero el momento más emotivo llegó cuando le consulta dónde está ‘bebé', ante lo que la pequeña responde colocando su dedo en la barriga de la actriz . “Familia de cuatro”, escribió Daniela junto a las imágenes e inmediatamente recibió las felicitaciones se sus amigos y seguidores.

DANIELA CAMAIORA CONOCIÓ A SU ESPOSO EN UNA DISCOTECA

En una entrevista que ofreció a este diario, Daniela Camaiora reveló que conoció a Ricardo Coda en “una discoteca en Punta Hermosa” . “Jamás en la vida, pero jamás, hubiéramos imaginado que terminaríamos casándonos porque era el típico chico que conoces en una discoteca y ahí queda”, reveló.

“Aparte tenía el discurso de mis papás en la oreja porque siempre me decían que nunca me iba a casar con el chico que conozca en una discoteca, y mírame, aquí estoy bien casada, ja, ja, ja”, agregó. Además, habló sobre ‘Al Fondo Hay Sitio’ y contó si extraña trabajar en la exitosa teleserie.

“Bueno, hace muchos años que dejé de grabar para la serie. Extraño al personaje porque le tengo muchísimo cariño. Me abrió muchas puertas y me hizo tener más confianza conmigo misma. Me enseñó cosas alucinantes del género de comedia y a vencer el miedo de hacer el ridículo”, señaló.