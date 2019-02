Daniela Darcourt abandonó concierto de música ¿Salim Vera incitó a que el público la agrediera?

¿Daniela Darcourt abandonó un concierto de música? La salsera tenía una participación en el Alternativo Music Festival el último sábado por la noche. Lamentablemente, la salsera no llegó a la hora establecida y el público no reaccionó de la mejor manera.

La orquesta de Daniela Darcourt empezó a tocar sin la artista, pues su vuelo de Estados Unidos demoró en llegar a Lima. La salsera había participado en la gala de los Premios Lo Nuestro. Esto la obligó a cambiarse en el aeropuerto y volar al concierto.

Sin embargo, cuando Daniela Darcourt se presentó en el escenario, algunos asistentes empezaron a lanzar objetos y hacer sonidos para que la salsera se retire. La cantante sólo entonó “Adiós amor” y se retiró, supuestamente sin dar explicación alguna.

Salim Vera

Pero lo que llama la atención es que el cantante Salim Vera, vocalista de Libido. El artista tomó el parante del micrófono y empezó a golpearlo de forma violenta contra el suelo. Según Daniela Darcourt, esto habría hecho que el público la ataque.

A través de sus historias de Instagram, Daniela Darcourt se disculpó con sus seguidores y explicó los motivos que la obligaron a abandonar el escenario.

“Hago esta historia con mucha pena, los que me conocen saben que no me gusta estar metida en este tipo de líos, pero me veo obligada a hacerlo, Antes que nada, pedirle disculpas a toda la gente que fue al concierto Alternativo, a toda esa gente que me esperaba y se quedó para verme", explicó Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt explica porque abandonó el escenario, ¿Fue por la reacción de Salim Vera?

"Rechazo rotundamente, cualquier acto de odio, cualquier acto que altere o perjudique mi integridad. En el concierto comenzaron a volar botellas y no pude continuar. Mil disculpas a todos, de corazón. Lo único que hago es trabajar de la mejor manera y hacer siempre lo mejor para ustedes. Les mando un fuerte abrazo”, agregó la salsera.

Daniela Darcourt también hizo referencia a la desafortunada reacción de Salim Vera.