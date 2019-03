Daniela Darcourt: Acusan a cantante de no ser humilde con sus fans durante el Jammin | Facebook

¡En el ojo de la tormenta! Daniela Darcourt se ha convertido en blanco de críticas y ataques en redes sociales. Luego de su enfrentamiento con el rockero Salim Vera, la cantante ahora protagoniza una publicación que se ha hecho viral en Facebook, donde una usuaria la acusa de no tener humildad con sus fans que le piden tomarse una foto con ella.

Tras el 'impasse' que tuvo en el Alternativo Music Festival donde por su tardanza, el público le arrojó botellas; un nuevo incidente registrado durante su última presentación en el concierto Jammin' de la Costa Verde se suma a su lista de escándalos.

¿Qué sucedió? La usuaria Zoiliux Gonzales realizó un extenso post donde cuenta que, a pesar de haber ganado un acceso especial para el backstage del Jammin' y compartir con los artistas, la seguridad de Daniela Darcourt le impidió tomarse una foto con la cantante.

Daniela Darcourt: Acusan a cantante de no ser humilde con sus fans durante el Jammin Daniela Darcourt: Acusan a cantante de no ser humilde con sus fans durante el Jammin

En las imágenes se ve como Daniela Darcourt está sentada en un sofá frente a una mesa con bebidas y licor. En otra toma, la seguidora de la cantante se retira muy decepcionada al ver como le impidieron acercarse a la intérprete de 'Señor mentira'.

"Ella no quiere que la molesten, me dijo. No me intimidé y le mostré mi pulsera y le dije, soy invitada de Movistar Música y gané el derecho de estar cerca a los artistas, Yo no la quiero molestar, solo quiero saludarla. No vas a pasar, me dijo, y cuando quise mirar a la Srta. Darcourt esperando alguna reacción de su parte, sólo vi otro cuerpo en frente mío impidiéndome siquiera mirarla. Ella ni se inmutó ni le interesó y mucho menos le importó, simple!. Y eso que ya nuestro guía les había dicho que éramos los invitados, los ganadores, etc, etc, etc pero nada. Ni siquiera se le podía tomar alguna foto de lejos, nada!", escribe la usuaria en Facebook.

Daniela Darcourt: Acusan a cantante de no ser humilde con sus fans durante el Jammin Daniela Darcourt: Acusan a cantante de no ser humilde con sus fans durante el Jammin

Como prueba de que fue la única que se negó a tomarse fotos con sus fans, la usuaria de Facebook publicó las fotos que se tomó con Leslie Shaw, Gisela Ponce de León y otros asrtistas que se presentaron esa noche en el Jammin'.

"Qué pena! ver cómo se le pueden subir los humos a una artista por ser un poco más conocida, en el escenario brilló con su potente voz y su gran energía para bailar y cantar a la vez pero detrás de bambalinas, su arrogancia hacía alarde de su reciente fama. Decepción total!!!", añadió.



¿Qué dirá la cantante?