Daniela Darcourt estuvo con Christopher Gianotti en su programa de YouTube ‘Alitas que arden’. La salsera sorprendió al conductor al revelar fuertes detalles de su vida personal y que incluso intentó quitarse la vida en varias oportunidades, cuando pasaba por u proceso de depresión.

“Estaba deprimida, no estaba feliz conmigo misma, tanto en cuerpo como cabello... todo. Yo me intenté suicidar no una, sino tres veces... en momentos distintos por cargas y cosas ”, contó la cantante de la popular canción ‘Señor Mentira’.

Pese a la fuerte revelación Daniela Darcourt aseguró que no se averguenza de su pasado depresivo. “No me averguenza decirlo ni me da pena decirlo, ni tampoco lo digo con el afán de dar pena, porque hay muchas personas que pasan por esta situación”, acotó la salsera.

Asimismo, contó que salió de la depresión por voluntad propia pero durante un tiempo tuvo que estar medicada. “Literal estás todo el tiempo drogada, es como meterte un tronchito, pero un día me miré al espejo, lloré mucho y me dije: Daniela hasta hoy, y fue ese día que me llené de música ”, indicó.

En ese sentido, aseguró que su profesión tiene un poder curativo y la hizo volver a enamorarse de ella misma. “Ahora estoy feliz, con kilitos, sin kilitos, mientras esté con salud, todo está bien”, refirió Daniela Darcourt.

TE PUEDE INTERESAR

Gigi indignada porque Greyssi Ortega intentó cruzar la frontera de ilegal: “Pone en peligro a sus hijos”

Néstor Villanueva animó show mientras Greis Keren lo grababa, pero aplicaron ‘vieja táctica’ y salieron separados

Christian Domínguez y Pamela cumplen tres años de relación en noviembre y ‘Peluchín’ reacciona a posible ruptura