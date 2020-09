ENAMORADA. Así se mostró Daniela Darcourt en sus historias de Instagram, aunque al poco rato parece que se arrepintió y borró la publicación. Sin embargo, la cuenta de Instarándula no tardó en difundir el video levantando así la polémica sobre quién se ganó el corazón de la salsera.

“De que me estás enamorando pues... de hecho sí, me tienes sonriendo como una estúpida, mira cómo me pongo”, dice la cantante visiblemente sonrojada e ilusionada con quien sería su nuevo pretendiente.

Pero eso no fue todo. Instarándula también mostró una historia de Daniela Darcourt, donde respondía a una interesante pregunta de uno de sus seguidores de Instagram. “Tu corazón sigue libre”, le consultan.

La salsera mueve la cabeza en señal de negación, confirmando que estaría enamorada. “Hace unos días Daniela Darcourt se animó a confesar que ya le encontró reemplazo a Andrés Izquierdo”, dijo Samuel Suárez en sus historias.