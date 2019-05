Daniela Darcourt lanza disco: "Productor de Yahaira Plasencia me llamó a mí primero" | VIDEO

La cantante Daniela Darcourt anunció el lanzamiento de su primer disco que será titulado 'Esa soy yo'. La intérprete de señor mentira se mostró emocionada porque su 'hijito' verá la luz.

Daniela Darcourt trabajó de la mano del productor 'Master Chris' para este su primer proyecto que contendrá 9 temas, entre ellos una nueva versión de su canción inédita 'Señor mentira'.

"Este 31 de mayo sale mi primer álbum, mi hijito, con nueve canciones, incluyendo Señor mentira en balada. Estamos luchando para los Latin Grammy con este álbum", comentó la artista.

La cantante que se presentará este sábado en 'El artista del año', reveló que el productor que ahora trabaja con Yahaira Plasencia, la llamó a ella primero.

"Sergio George me escribió a mí primero, él me llamó, pero yo estaba trabajando con Master Chris, y prefiero no decir más", indicó la artista.