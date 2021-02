Daniela Darcourt está muy activa en sus redes sociales y sigue respondiendo a las interrogantes de sus seguidores y esta vez explicó los motivos por los que no se realizaría una cirugía estética o algún retoquito en el rostro.

“¿Te harías alguna cirugía para verte más “bonita”? Ya eres linda, pero como una diva”, preguntó un fan a la salsera.

La intérprete de “Señor mentira”, “Probablemente” y “Adiós amor” negó la posibilidad porque le . Además, dijo que le teme a este tipo de intervenciones debido a los resultados que puedan darse en el futuro.

“Sorry not sorry (Lo siento, pero no) No, y no me haría ninguna, mucho menos estética que tenga que ver con la cara. Le tengo medio trauma a eso porque a la larga, cuando uno se lo hace joven, después quedas horrible”, dijo en un clip publicado en su Instagram.

Por otro lado, Darcourt confesó -a sus miles de seguidores de Instagram- que ha logrado mantener su figura a base de buena alimentación y ejercicios.

“Llevo dieta con el mejor Yacomo y me tiene divina, como quiero estar. Y hago ejercicios acá en mi casa, me estiro un montón porque no me gusta alzar mucho peso”, contó en otra historia.

