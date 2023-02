ARREMETIÓ. Daniela Darcourt también fue otra peruana presente en Premios Lo Nuestro, aparte de Yahaira Plasencia. La salsera se presentó con vestido verde limón en el evento realizado en Miami, sin embargo, la fashionista Nicole Akari la ‘destruyó' EN VIVO en el programa ‘América Hoy’ llamando “arlequín” a su traje.

“A Daniela la amo, pero yo siento que de acá para acá espectacular, el color del traje hermoso, pero el modelo era un arlequín. Esos pantalones gigantes, qué maldad, no he leído quién la vistió , pero es una maldad total. Ojo, yo soy muy directa, yo la amo, pero es una representante peruana y ponerle esto es una crueldad”, dijo.

En su defensa, Karen Schwarz aseguró que una mujer puede vestirse como quiere y además que a Daniela no le interesa las críticas respecto a su ropa.

“Se nota siempre (que no le interesa), yo he trabajado con Daniela y en verdad la conozco muy bien, pero hay límites. Ese vestido va para una modelo que pese 50 kilos, si querían era disimular cadera o volúmenes lo marcaron más... Ni los acabados se ven elegantes , no tiene que ver mucho lo barato, sino el corte y el acabado. No le favorecía, eso pasa siempre”, precisó Nicole.

DANIELA SE CODEA CON CHRISTIAN NODAL

Daniela Darcourt tuvo la oportunidad de conocer a Christian Nodal en la antesala de la ceremonia de Premio Lo Nuestro, evento musical que se llevó a cabo este jueves 23 de febrero en Miami, Estados Unidos.

La salsera peruana expresó su emoción de conocer al reconocido cantante mexicano y realizó una publicación de Instagram para resaltar las virtudes del artista.

“ Con tus canciones empecé mi aventura de solista… Qué honor conocerte, querido Christian Nodal , tienes una nobleza, humildad y energía increíble. ¡Gracias por el cariño! Espero algún día lograr hacer algo juntos… Que sigan tus éxitos”, dijo Darcourt.