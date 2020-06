Daniela Darcourt fue la invitada del programa de YouTube de Julian Zucchi ‘Previos en cuarentena’ en el que la salsera no dudó en revelar la razón de la rivalidad que tiene con Yahaira Plasencia hasta la actualidad, pues todo se habría iniciado a raíz de una cancelación de un versus que ambas iban a tener en una temporada de ‘El Artista del Año’ de Gisela Valcárcel.

“En su momento a mí me molestaron ciertas actitudes, pero hay muchas historias detrás del telón que no tenemos necesidad de contar”, sostuvo Daniela a Julián Zucchi, quien le preguntó por qué entre ella y Yahaira Plasencia había una rivalidad del que muchos hablan.

De acuerdo a la intérprete de ‘Señor mentira', junto a Yahaira iban a tener un versus “justamente en el artista del año en la temporada que ella estaba. Me hicieron ensayar y en la madrugada de ese mismo día me llamaron y me dijeron que no y luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que si yo iba ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho”

Agregó que en la prensa le preguntaron por esa presentación que no se dio y comentó: “Si ella no me conoce, no tendría por qué hacer eso, sobre todo porque había jugado con mi tiempo y que le habían dado el gusto. Si bien es cierto, ella tenía una posición en ese momento no tenía por qué hacerlo y la producción como tal debió defender eso”, indicó la salsera.

“Lo dije, ella respondió y ahí comenzó todo. Ese dime y direte que dura hasta ahora, pero ella hace sus cosas a su manera y yo a la mía”, culminó.

Daniela Darcourt habló sobre Yahaira Plasencia. (América TV - TROME)

RICKY TOSSO FUE UN ÁNGEL

En otro momento de la entrevista, Daniela Darcourt agradeció a Ricky Tosso y sostuvo que “fue un ángel que se me cruzó en el camino”, porque le dejó muchas enseñanzas y anécdotas “e hizo que yo valorara mucho más el espacio que yo tenía en ese momento”

“Justo en el proceso en que yo descubro la improvisación, el teatro y lo tomo mucho más en serio, Ricky estaba ahí y me contaba tantas anécdotas que yo me quedaba admirándolo mucho y me decía que las oportunidades debería aprovecharlas siempre, darle la vuelta a la tortilla. Fue una de las personas que me impulsó a ser grande”, recalcó Daniela a Julian Zucchi.