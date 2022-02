La cantante Daniela Darcourt se confesó con sus seguidores a quienes les reveló que se casaría con el hombre que reúna ciertos requisitos. De otro lado, se mostró feliz, pues acompañará a Vanessa Terkes en radio Panamericana desde el 14 de febrero en el programa “Splash”.

LEE TAMBIÉN: Andy Polo pide que lo perdonen luego de ser despedido de Portland Timbers y la MLS

“¿Te gustaría casarte con un venezolano?” le preguntaron a la salsera vía Instagram, y ella respondió: “Sí, pero con un hombre que me ame y me quiera. Además, que me respete, así sea cubano, colombiano, mexicano, puertorriqueño, hondurence, de donde sea, pero que me valore. Eso es suficiente”.

Del mismo modo, recalcó que le gustaría que su pareja sea “romántico, engreidor, cariñoso, como sea”, sostuvo Darcourt no sin antes agregar que le encantaría que la proteja. “Que se agarre a puño y patada por mí”, indicó.

En la radio

La intérprete de “Señor Mentira” ahora estará más cerca de su público. A sus cortos 25 años, la artista y compositora conducirá el histórico programa de radio Panamericana, “Splash”, desde el 14 de febrero junto a la actriz Vanessa Terkes en el horario de 9 a.m. al mediodía.

“Estoy muy contenta, recibí la propuesta y me encantó. Es un contacto especial también con mi público. Se vienen cosas nuevas en mi carrera y este 2022 es mío”, precisó Darcourt. Recordemos que la intérprete de “Probablemente”, anunció hace unas semanas atrás mediante sus redes sociales que se venía una serie de sorpresas y proyectos nuevos para todos sus seguidores y este sería uno de ellos.

“Oficialmente empezó mi cuenta regresiva a todas las sorpresas que con amor estoy preparando para ustedes. Creo que nunca había estado tan feliz y emocionada como ahora. ¿Están listos para acompañarme en una nueva aventura más?”, escribió la ex jurado de “La Voz Kids” a través de su cuenta de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Isabel Acevedo revela que su novio era fan de Janet Barboza

TE PUEDE INTERESAR

Adolfo Aguilar tuvo relación de 5 años con integrante de Menudo

Paula Manzanal: El ‘Gato’ celaba a Melissa con Anthony Aranda ‘porque era el más guapo del canal’

Corazón Serrano todavía no le paga a Karla Sofía por sus presentaciones, denuncia su mamá