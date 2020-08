Demostrando que no solo tiene talento para el canto sino también como actriz cómica, Daniela Darcourt dejó sorprendidos al grabar un divertido sketch convertida en nada menos que el cantante de reguetón J Balvin para una secuencia del programa ‘El Reventonazo de la Chola’.

En el video que grabaron para la cuenta de Tik Tok de ‘La chola chabuca’ se ve a la cantante totalmente irreconocible al imitar al cantante urbano, secuencia que se emitirá este sábado por América Televisión.

“Me encantó convertirme en J. Balvin por unas cuantas horas. Hay que reinventarse y gracias a Dios el programa El Reventonzo de la Chola me da la oportunidad de hacerlo. Estoy súper agradecida con Ernesto Pimentel por haberme tomado en cuenta, y es que su propuesta calló como anillo al dedo, ahora que no hay conciertos en vivo por la pandemia. Igual no descuido mi carrera”, dijo Daniela Darcourt.

En dicha parodia, la cantante no solo imita al artista sino también se animó a cantar el exitoso tema ‘Agua’. Y para ponerle la cuota de humor, aparecerá Patricio Parodi bailando Toco Toco To. Además, en el espacio de ‘El Reventonazo de la Chola’ harán un enlace con Édgar Vivar, el recordado ‘Señor Barriga’

La cantante pasa por un buen momento en su carrera musical. Lanzó hace más de tres semanas el tema ‘Si tú te atreves’ con el reconocido artista Tito Nieves, cuyo tema en YouTube tiene casi dos millones de reproducciones.

Daniela Darcourt se transformó en J. Balvin