La actriz y cantante Daniela Romo comentó que se encuentra muy emocionada por el próximo estreno de ‘Reinas sin corona’, película donde interpreta a una abuela y trata sobre la violencia contra la mujer. Además, señala que no le gusta la palabra ‘empoderamiento’ y felicita a Shakira por su tema con Bizzarap.

¿Cómo se encuentra a pocos días del estreno de la película ‘Reinas sin corona’?

Con mucha emoción, pues no sabemos cómo va a recepcionar el público la película, hay un torbellino de emociones y felices de que podamos compartirlo.

¿Qué le hizo aceptar la propuesta para trabajar en una película peruana?

Es un proyecto muy poderoso, habla de cosas que pasan en todo el mundo, hay una enorme cantidad de violencia contra las mujeres en todas sus formas. Es muy necesario este tipo de temáticas, tanto el teatro como el cine es un espejo, ahí nos miramos todos, y debe ser un espacio de reflexión. Me siento privilegiada y honrada de que me convocaran.

¿Cuál es su personaje en la película?

Soy Deifilia, madre de Alexandra Graña y abuela de Francisca Aronsson. Soy una mujer que trae una historia muy fuerte de desventuras, de ilusiones y desiluciones, quiere huir de la realidad sacrificando a su hija y nieta.

Las actrices Rossana Fernández Maldonado y Alexandra Graña han comentado que esperaron encontrar una diva, pero resaltaron su humildad...

Yo las he recibido con agradecimiento y alegría, pues ellas me honran con su talento y han sido muy generosas en este trabajo junto a Elena Romero, todas me apoyaron muchísimo, la agradecida soy yo.

¿Qué novedades tiene en cuánto a la música?

Ahora estoy haciendo la gira ‘Abrazar la vida’, he estado en varios estados de México y luego iré a Chile y Colombia. Y también con ideas para seguir grabando.

¿Y qué le ha parecido el tema de Shakira con Bizzarap?

Cada quien que haga lo que sienta hacer, lo he escuchado dos veces y es súper fuerte. Se habla de empoderamiento, que es una palabra de moda... pero las mujeres somos el poder más grande del universo porque podemos dar vida. Hace poco leí un libro y lo definían como ‘dominio’ y eso es lo que no queremos que haya. El hecho de que una mujer cante a los cuatro vientos lo que siente me parece maravilloso. Aquí en México está ‘Paquita la del barrio’, al final es un desahogo.

TE PUEDE INTERESAR:

Ethel Pozo actuó en el cine: ¿En qué película trabajó y qué personaje interpretó?

Mauricio Diez Canseco: Todas las mujeres que fueron pareja del popular ‘Brad Pizza’

Joselito Carrera y exmodelo son intervenidos por ponerse faltosos con policías: “Saca tu fierro”