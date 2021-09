El cómico Danny Rosales afirmó que está por cumplir 8 años trabajando al lado de Jorge Benavides y que cada día aprende mucho del imitador, pues es integrante del elenco de ‘JB en ATV’. Asimismo, detalla que extraña hacer reír al público en las calles pues no se ha olvidado de sus orígenes, pero ahora está dedicado a sus shows teatrales con el espectáculo ‘Habla causa’.

“Voy a cumplir ocho años trabajando al lado de Jorge (Benavides) y cada día sigo aprendiendo muchas cosas. Recuerdo que yo empecé cuando aún estaba en Latina, es más, en ese momento aún trabajaba con Carlos Álvarez. A mí me invitaron para pasar un casting y fui con toda la fe del mundo, pero ahí mismo, los dos decidieron que me quedara a grabar y recibí ese espaldarazo”, comentó el cómico Danny Rosales.

Respecto a su trabajo con Jorge Benavides, enfatiza que tiene muy buen ojo para escoger los personajes. “Muchos me dicen ‘son muy buenos tus personajes, pero debo decir que Jorge los sabe escoger pues conoce bien la manera de trabajar de cada uno, según el tipo de humor que manejamos, como se dice ‘tiene buen ojo, te da la precisa’. Además, no es nada egoísta porque también suele pedir ideas para darle vuelta a los libretos y que queden mejor, y al final, el que gana es el público”, añade el cómico.

En otro momento, detalla que le encantaría volver a las calles para hacer reír al público, pues no ha olvidado sus raíces. “Muchos me dicen porque no haces shows en las calles, yo nunca me he olvidado de mis raíces, de mis orígenes, y me encantaría pero por ahora no tengo tiempo porque estoy dedicado a trabajar en los teatros y en shows privados con mi espectáculos ‘Habla causa’”, indicó Danny Rosales.

‘SOY UN MIL OFICIOS’

El cómico Danny Rosales afirmó que está entusiasmado con el próximo estreno de la segunda parte de la película ‘Sí mi amor’, donde actúa y tiene un papel importante durante toda la historia, pues en el primer teaser que se lanzó aparece como un mozo. Además, señala que se ha reacitivado con los shows privados y con su show ‘Habla causa’ que viene presentando en diversos locales de Lima junto a un joven elenco.

“Me encuentro entusiasmado con la película, ya estoy esperando el estreno. Estoy contento porque es la primera vez que participo en una película, pues en la primera parte solo tuvo unas apariciones y ahora fue algo más grande y el público se va a divertir mucho. Además, me siento agradecido con Yidaá y Julián por haberme convocado, yo los admiro mucho, tienen trayectoria y una carrera limpia”, dijo Danny Rosales.

¿Y puedes contar algo sobre tu personaje?

Bueno, solo puedo adelantar que seré como un ‘Mil oficios’, me verán aparecer de diferentes maneras, yo me he divertido y el público lo va a disfrutar. Espero que como la anterior película también pueda llegar a Netflix y nos vean a nivel mundial, el cine peruano está creciendo y es un gran esfuerzo que están realizando para poder estrenar en pandemia.