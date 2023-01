Dalia Durán contó que su mudó a un nuevo hogar junto a sus cuatro hijos para que sus pequeños tengan más espacio y sobre John Kelvin, comentó que como ‘papá le falta mucho ’. La cubana también espera que pronto salga su divorcio, pues no le ha cerrado las puertas al amor ya que le gustaría casarse por iglesia.

“Me acabo de mudar para mejor comodidad para mis hijos, para que tengan más espacios. Será inevitable que se enteren a qué distrito me mudé, pero fue todo por la tranquilidad de mis hijos. Estoy en un edificio más seguro, familiar y estamos acomodándonos”, dijo Durán.

¿Cómo te está yendo en el trabajo?

Bien, gracias a Dios y mi trabajo me mudé que era algo que quería.

¿Cómo va la situación con John Kelvin?

Prefiere no opinar, me mantengo al margen de las cosas que hace. Lo único que puedo decir es que como padre le falta muchísimo y, como siempre digo, los hijos no son para subir historias en las redes sociales. Uno no vive de apariencias y tarde o temprano las mentiras caen por su propio peso.

PASÓ UN MAL MOMENTO

Dalia Durán usó sus redes sociales para denunciar que desconocidos que hace algún tiempo se apropiaron del manejo de sus redes sociales están haciéndose pasar por ella para conseguir sus fotos en lencería. La cubana mostró unas capturas de chats donde los hackers intentan conseguir el material de las personas que realizaron sus sesiones fotográficas.

“Podrías sacarme de un apuro, ¿los archivos de las fotos los tienen a la mano? Todas las de lencería, las necesito para mis redes, envíamelas a mi correo por favor, daliaduran886@gmail.com”, escribieron los ciberdelincuentes según evidenció la rubia, quien aprovechó para advertir que esas ya no son sus cuentas oficiales.

“Mucho cuidado con caer en responder a este Face, mis redes sociales fueron hackeadas hace mucho tiempo, todas son redes nuevas: Facebook, Instagram y TikTok. Ese mail también es falso”, indicó Dalia Durán.

Por si fuera poco, los hackers se comunicaron con ella directamente y le aseguraron que John Kelvin les había hecho una propuesta para adueñarse de sus redes antiguas. “Sabes qué me ofreció John por entregarle tu cuenta y datos que tienes acá”, le dijeron. “No me importa la verdad”, contestó la cubana.

No contentos con intentar chantajearla, los delincuentes le recriminaron a Dalia Durán su actitud con su expareja. “Jajaja das pena, cómo te dice unas cuántas palabras y le crees, cuando él por dentro está con una sed de venganza”, le indicaron.