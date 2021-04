El actor español David Villanueva, afirmó que le encanta su personaje de ‘Guille’ en ‘Dos hermanas’ porque ‘no es el galán’ y que la pandemia cambió sus prioridades de vida.

“’Guillermo de la Cruz’ es un periodista de investigación en búsqueda de la verdad y me gusta, me encanta ese aspecto de recrear un personaje que no fuera el galán. Es chévere no siempre estar en conflicto por amor “, afirmó.

Sin embargo, tienes un interés amoroso por ‘Mery’ (Melissa Paredes)...

Sí, va a ver algo porque la trama lleva por ahí al personaje. El personaje quizá le dé mucho valor a la verdad, a su oficio como periodista y, a veces, antepone su profesión a sus emociones y eso también va a llevar a ‘Guillermo’ a tomar decisiones que pueden ser duras para terceros. Es un personaje directo, frontal, no tiene pelos en la lengua, es de esos periodistas que no se calla nada y va a poner en vitrina a cualquiera que crea que no está haciendo bien las cosas y eso tendrá sus repercusiones.

¿Es la primera vez que trabajas con Melissa Paredes?

Sí, con Melissa Paredes nunca había trabajado, es muy respetuosa, una cosa que me sorprendió es que es muy generosa. La verdad, es una bonita experiencia. Con Sebastián (Monteghirfo) a raíz de la telenovela ‘Mi vida sin ti’, todavía nos decimos ‘socios’ a raíz de los personajes, tenemos una amistad maravillosa.

La pandemia cambió la vida de todos, ¿cómo te afectó?

Todo lo que tenía planificado lo tuve que postergar o aceptar que no se podía hacer en ese momento. Antes que actor soy persona y mi prioridad era que mi familia y yo estuviéramos bien, más allá de cualquier oficio. Yo en ningún momento pensé, por estas circunstancias, volver a Perú porque no se podía viajar por lo cual me olvide completamente de trabajar en Perú porque nadie sabía que es lo que iba a pasar.

Pero regresaste..

Sí, en setiembre vine a grabar ‘Mi vida sin ti’, terminamos la novela a finales de noviembre y me quedé en Perú un tiempo. Cuando pensaba volver a España me llamaron nuevamente los ‘Del barrio’ para participar en ‘Dos hermanas’.

Fue un riesgo grabar en medio de una pandemia.

Hay muchísimo riesgo, pero se hizo un gran esfuerzo. Aun así ‘Del barrio’ manejó con mucha valentía, con mucha garra ambas producciones (‘La otra orilla’ y ‘Mi vida sin ti’).