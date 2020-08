La cantante Daylin Curbelo fue acusada de no pagar la suma de 1,200 dólares mensuales por el alquiler de un lujoso departamento en el distrito de Miraflores desde hace seis meses pese a que en sus redes sociales aparece en lugares pretenciosos.

Rosa Quijano Pittman, dueña de la vivienda, indicó que la cubana no le abona desde marzo y, aunque le ha mandado cartas notariales para que abandone el departamento este año y le pague el dinero que le adeuda, la expareja de Mauricio Diez Canseco no le hace caso.

“Con ella no se puede hablar, no se puede tratar. Estoy al día en el mantenimiento como todo tiene que ser”, dijo la cubana, sin afirmar que no pagaba el alquiler del lugar.

Sin embargo, Quijano Pittman negó que Daylin Curbelo esté pagando el mantenimiento desde antes que iniciara la pandemia por el coronavirus.

“El problema de la gente que quiere ser viva, o sea, quiere vivir gratis, con abogado y demorarse para salir”, comentó la dueña del departamento que también acusó a la cubana de ser conflictiva con sus vecinos.

